HBO сообщил о замене в актерском составе нового «Гарри Поттера»

Актриса Грейси Кокрейн, сыгравшая Джинни Уизли в первом сезоне сериала HBO "Гарри Поттер", покинула проект. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"В связи с непредвиденными обстоятельствами Грейси приняла непростое решение отказаться от роли Джинни Уизли после первого сезона", - заявили в семье юной артистки. Родители Грейси уточнили, что девочка глубоко благодарна создателям сериала за незабываемый опыт. Представители стриминга HBO поддержали решение Кокрейн и поблагодарили ее за работу.

Съемки сериала о Гарри Поттере начались в Великобритании в июле 2025 года. Первый тизер был представлен в марте 2026-го. Первый сезон стартует 25 декабря, он будет состоять из восьми эпизодов. Серии будут выходить на стриминге раз в неделю - финал зрители увидят в середине февраля 2027-го.