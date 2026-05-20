Меган Маркл обвинили в подражании Кейт Миддлтон

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл обвинили в подражании принцессе Уэльской Кейт Миддлтон.

17 мая Меган Маркл появилась на церемонии открытия мемориала "Утерянный экран" во Дворце наций в Женеве. На мероприятии жена принца Гарри выступила с речью о влиянии онлайн-травли на детей. Интернет-пользователи обратили внимание, что одиночная поездка герцогини Сассекской в Швейцарию похожа на недавний визит Кейт Миддлтон в Италию. Некоторые раскритиковали Маркл за то, что она якобы повторила за принцессой Уэльской.

"Меган обязательно должна отправиться в свою собственную одиночную поездку по Европе, потому что Кэтрин уже это сделала. Скучно и неловко", "Опять копирует Кэтрин. Это так предсказуемо", "Она совершенно невменяемая и никак не может устоять перед желанием посоревноваться с принцессой Уэльской", - писали пользователи Reddit.