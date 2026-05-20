«Чудо-женщина» опубликовала редкое фото с мужем

Актриса Галь Гадот показала своего мужа. Звезда фильма "Чудо-женщина" снялась с бизнесменом Яроном Версано на прогулке и опубликовала фото в Instagram. Знаменитость отметила, что для нее нет ничего лучше, чем провести время с семьей или близкими друзьями, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Артистка в марте 2024 года сообщила в личном блоге о рождении четвертого ребенка. Актриса признавалась, что беременность протекала тяжело - на восьмом месяце она перенесла операцию на мозге. Знаменитости поставили диагноз "церебральный венозный тромбоз". У Гадот были сильные головные боли, из-за которых она даже не могла встать с постели, поэтому обратилась за помощью к врачам. После операции актриса родила здоровую дочь и назвала ее Ори, что означает "мой свет".

Звезда с 2009 года замужем за израильским бизнесменом. Через два года после свадьбы супруги сообщили, что ждут первенца, и в ноябре 2011 года у них родилась дочь Альма. В марте 2017 года у пары появилась еще одна девочка, ее назвали Майей, а в июне 2021 года - третий ребенок Даниэлла.