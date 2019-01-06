В Баку построен новый автовокзал - ФОТО

6 января 2019 13:41

В Баку построен новый автовокзал. 

Как передает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, по словам главы пресс-службы Государственной службы автомобильного транспорта ,Нуриды Аллахъяровой, с него будут осуществляться рейсы на юг и юго-восток Азербайджана. 

"С Бакинского международного автовокзала осуществляются рейсы во все регионы страны и за рубеж. Автобусы на юг и юго-восток Азербайджана отходили с площади в поселке Локбатан. Из-за высокого пассажиропотока на этой территории часто наблюдались заторы. При поддержке дорожной полиции они были ликвидированы", - отметила Аллахъярова. 

Она также отметила, что уже построен автовокзал Баку-Юг, и частично он уже приступил к работе. "Автовокзал полностью готов и частично используется для перевозки пассажиров. После того, как будут завершены последние работы на объекте, в феврале он будет полностью сдан в эксплуатацию", - добавила представитель Госслужбы.

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