Азербайджан принял важное решение по водительским удостоверениям
Оплата государственных пошлин за услуги Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана интегрирована в систему ASAN ödəniş.
Об этом oxu.az сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, передает Day.Az.
Теперь граждане смогут оплачивать госпошлины за выдачу и замену удостоверений личности и общегражданских паспортов, замену водительских удостоверений, получение государственных регистрационных знаков для автомобилей, проведение техосмотра автомобилей и другие услуги с помощью системы ASAN ödəniş.
Также с помощью этой системы иностранцы и лица без гражданства смогут оплатить госпошлину за прием заявлений на получение гражданства Азербайджана, выдачу разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории страны и другие услуги по линии Государственной миграционной службы.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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