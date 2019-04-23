Оплата государственных пошлин за услуги Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной миграционной службы (ГМС) Азербайджана интегрирована в систему ASAN ödəniş.

Об этом oxu.az сообщили в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, передает Day.Az.

Теперь граждане смогут оплачивать госпошлины за выдачу и замену удостоверений личности и общегражданских паспортов, замену водительских удостоверений, получение государственных регистрационных знаков для автомобилей, проведение техосмотра автомобилей и другие услуги с помощью системы ASAN ödəniş.

Также с помощью этой системы иностранцы и лица без гражданства смогут оплатить госпошлину за прием заявлений на получение гражданства Азербайджана, выдачу разрешений на осуществление трудовой деятельности на территории страны и другие услуги по линии Государственной миграционной службы.