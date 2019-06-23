11:21

Пожар, произошедший на территории Низаминского района Баку в торговом объекте, в котором расположены магазины одежды "X-Lady" и "İzabel", потушен.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Отмечается, что на место происшествие прибыл глава Исполнительной власти Баку Эльдар Азизов.

Глава ИВ в интервью журналистам сказал, что подобные происшествия имеют место во всех странах мира, никто от них не застрахован.

"Частота пожаров тут связана с тем, что в Низаминском районе Баку по сравнению с другими расположено много торговых объектов поблизости друг с другом. Проводятся необходимые мероприятия для предотвращения подобных инцидентов в будущем. Причины произошедшего сегодня пожара будут расследованы в должном порядке", - сказал Азизов.

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11:01

Как стало известно, сильный пожар произошел на территории Низаминского района Баку, недалеко от станции метро "Нефтчиляр" в торговом объекте, в котором расположены магазины одежды "X-Lady" и "İzabel".

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ с места происшествия, передает Day.Az.

На место пожара направлены 10 единиц техники и пожарные расчеты МЧС, бригады скорой помощи. В настоящее время ведутся работы по тушению пожара.

В связи с происшествием создан оперативный штаб. Улица М.Хади, на которой расположен объект, закрыта для движения транспорта.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в МЧС, пожар начался в магазине "X-Lady".

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10:28

В Низаминском районе Баку, неподалеку от магазина электроники "Magnit".

Как сообщает Day.Az, об этом пишут пользователи социальной сети Facebook. Соответствующую информацию Day.Az подтвердили и в пожарной части Государственной службы пожарной охраны МЧС Низаминского района.

Позднее будет предоставлена дополнительная информация.

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