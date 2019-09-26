Произошедшее в Баку ДТП попало на камеры видеонаблюдения.

Как передает Avtosfer.az, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора на перекрестке, передает Day.Az.

В результате произошло столкновение двух автомобилей. Одна машина врезалась в светофорный столб.

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