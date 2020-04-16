В Азербайджане со следующей недели начнется прием плазмы у пациентов, выздоровевших от COVID-19

"Начата реализация проекта по утилизации использованных медицинских масок и перчаток".

Как сообщает Day.Az, об этом на презентации проекта REACT-С19 cказал председатель правления TƏBİB Рамин Байрамлы.

Р.Байрамлы отметил, что Оперативный штаб при Кабмине и МЭПР реализуют проект по очистке и утилизации отходов:

"Медицинские маски, которые в настоящее время выбрасываются, - это не медицинские отходы, а просто отходы. Медицинские отходы - это отходы, используемые пациентами, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. На следующей неделе мы пригласим выздоровевших от коронавируса в Национальный центр гематологии и трансфузиологии. Будет проводиться работа по использованию полученных у них плазм. У выздоровевших в плазме крови есть антитела. Если для COVID-19 будет достаточно антител, мы сможем транспортировать их тяжело больным".