https://news.day.az/society/1233314.html В Баку запретили сидеть на скамьях на "Торговой" - ФОТО
В Баку запретили сидеть на скамьях на "Торговой" - ФОТО
Скамейки, расположенные на улице Низами (так называемая "Торговая") в центре Баку, оклеены запретительными лентами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, доступ на улицу свободный, но сидеть на скамейках запрещено.
Для этого некоторые скамьи были оклеены запретительными лентами, а другие были размещены друг над другом.
Напомним, что несколько дней назад Главное управление полиции Баку сообщило, что распространенная в социальных сетях информация о закрытии улицы не соответствует действительности.
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