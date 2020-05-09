В Баку запретили сидеть на скамьях на "Торговой"

Скамейки, расположенные на улице Низами (так называемая "Торговая") в центре Баку, оклеены запретительными лентами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Qafqazinfo, доступ на улицу свободный, но сидеть на скамейках запрещено.

Для этого некоторые скамьи были оклеены запретительными лентами, а другие были размещены друг над другом.

Напомним, что несколько дней назад Главное управление полиции Баку сообщило, что распространенная в социальных сетях информация о закрытии улицы не соответствует действительности.