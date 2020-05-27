ООО "BakuBus" запускает автобусы по этому маршруту

С 30-го мая перевозка пассажиров по регулярной маршрутной линии №11 будет осуществляться со стороны ООО "BakuBus",

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Согласно информации, со стороны граждан поступило много обращений о повышении качества и безопасности транспортных услуг на отмеченной маршрутной линии.

В результате изменений наши пассажиры на линии №11 будут обслуживаться экологически чистыми 12-метровыми автобусами, которые соответствуют стандартам Евро 6. В настоящее время на этой линии работают автобусы Daewoo, которые находятся в эксплуатации долгое время. Изменение позволит более безопасно и комфортно перевозить около 30 тысяч пассажиров в день.

В то же время количество регулярных маршрутных линий, интегрированных в систему безналичных платежей, достигнет 35.