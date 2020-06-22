Оперативный штаб внес ясность в вопрос SMS-разрешений

В соответствии со специальным карантинным режимом, применяемым в ряде городов и районов Азербайджана, гражданам разрешается покидать свое место жительства на основании SMS-разрешения.

Как передает Day.Az, разрешения выдаются в связи с неотложной медицинской помощью или запланированным лечением, покупкой продуктов питания и других предметов первой необходимости, лекарств, оплаты коммунальных, банковских, почтовых услуг, а также необходимостью провести время на открытом воздухе.

Количество разрешений по индексу 1 в связи со срочной медицинской помощью не ограничено.

SMS-разрешение по индексу 2 выдается для покупки продуктов питания и других предметов первой необходимости, лекарств, оплаты коммунальных, банковских, почтовых услуг, а также для того, чтобы провести время на открытом воздухе. Данное разрешение выдается 1 раз в день на 2 часа.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев отметил, что человек, воспользовавшийся индексом 1, в течение дня может воспользоваться также индексом 2. Наряду с этим, председатель Госагентства призвал граждан не злоупотреблять системой SMS-разрешений, так как это будет расценено как нарушение режима карантина, и будут приняты меры в соответствии с законом.