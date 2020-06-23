Кабинет министров принял решение о количестве учеников в классах

Кабинет министров утвердил "Нормы плотности учащихся по классам в государственных общеобразовательных учебных заведениях".

Как сообщает Day.Az, данные нормы разработаны с учетом площади, полагающейся на каждого учащегося в классах.

В государственных общеобразовательных учебных заведениях классы начального (I-IV), общего среднего (V-IX) и полного среднего образования (X-XI) (за исключением профильных классов) формируются из расчета не менее 20 учащихся в каждом классе.