https://news.day.az/society/1247163.html Кабинет министров принял решение о количестве учеников в классах
Кабинет министров принял решение о количестве учеников в классах
Кабинет министров утвердил "Нормы плотности учащихся по классам в государственных общеобразовательных учебных заведениях".
Как сообщает Day.Az, данные нормы разработаны с учетом площади, полагающейся на каждого учащегося в классах.
В государственных общеобразовательных учебных заведениях классы начального (I-IV), общего среднего (V-IX) и полного среднего образования (X-XI) (за исключением профильных классов) формируются из расчета не менее 20 учащихся в каждом классе.
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