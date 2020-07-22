Задержаны водители, перевозившие в Баку пассажиров в нарушение карантина

Сотрудниками полиции задержаны еще несколько водителей, нарушивших карантинные правила и создавших условия для передвижения пассажиров из регионов в столицу.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе МВД, в результате проведенной операции были задержаны Заур Керимов, Руслан Гусейнли, Азер Асланов, Теймур Керимов, занимающиеся этой незаконной деятельностью, и не имеющий разрешения и пытавшийся попасть в столицу в обход постов Огтай Гадиров.

В ходе операции также был задержан житель поселка Алят Элмеддин Халилов, который выступал провожатым у водителей для передвижения по наземной дороге вне постов. Расследование доказало, что задержанные нарушили правила особого карантинного режима.

Собранные в отношении задержанных материалы были отправлены в суд для придания юридической оценки. Нарушившие карантинные правила Азер Асланов и Элмеддин Халилов были арестованы в административном порядке на 15 суток, Заур Керимов, Руслан Гусейнли и Теймур Керимов - 10 суток. Пытавшемуся попасть в Баку как пассажир без соответствующего разрешения Огтаю Гадирову сделано серьезное предупреждение, он оштрафован на 200 манатов.