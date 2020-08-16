На пляже в Баку сгорел автомобиль, находившийся в неподвижном состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на пляже в поселке Шых Сабаильского района.

Стоявший неподвижно автомобиль марки "Нива" внезапно загорелся. На место происшествия были привлечены пожарные Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Пожар был потушен, при пожаре никто не пострадал.