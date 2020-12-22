Азербайджанский военнослужащий спас от смерти 6-месячного ребенка, брошенного армянами

Азербайджанский военнослужащий Орхан Мамедзаде спас от смерти 6-месячного ребенка, брошенного армянами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Panoram.Az, во время войны Мамедов услышал детский плач в одном из брошенных армянами домов на патрулируемой им территории.

Подробнее в интервью с героем: