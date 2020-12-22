https://news.day.az/society/1300752.html Азербайджанский военнослужащий спас от смерти 6-месячного ребенка, брошенного армянами - ВИДЕО
Азербайджанский военнослужащий спас от смерти 6-месячного ребенка, брошенного армянами - ВИДЕО
Азербайджанский военнослужащий Орхан Мамедзаде спас от смерти 6-месячного ребенка, брошенного армянами.
Как передает Day.Az со ссылкой на Panoram.Az, во время войны Мамедов услышал детский плач в одном из брошенных армянами домов на патрулируемой им территории.
Подробнее в интервью с героем:
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