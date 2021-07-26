https://news.day.az/society/1364992.html Фонд YAŞAT продолжает работу по улучшению жилищных условий семей шехидов и ветеранов - ВИДЕО
Фонд YAŞAT продолжает работу по улучшению жилищных условий семей шехидов и ветеранов - ВИДЕО
Фонд YAŞAT продолжает работу по улучшению жилищных условий семей шехидов и ветеранов.
Как передает Day.Az, подготовлен видеоролик, отражающий деятельность Фонда.
Представляем вниманию читателей данные кадры.
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