Фонд YAŞAT продолжает работу по улучшению жилищных условий семей шехидов и ветеранов

Фонд YAŞAT продолжает работу по улучшению жилищных условий семей шехидов и ветеранов.

Как передает Day.Az, подготовлен видеоролик, отражающий деятельность Фонда.

Представляем вниманию читателей данные кадры.