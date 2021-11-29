В Азербайджане расширены возможности подачи заявок на президентскую стипендию этим лицам

Для назначения стипендии Президента Азербайджанской Республики лицо, осуществляющее уход за лицами с инвалидностью I степени или детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, сможет обратиться в центры DOST или на бумажном носителе в Единые координационные центры по обращениям членов семей шехидов, военнослужащих, получивших увечья в связи с войной, и лиц, у которых установлена инвалидность.

Как передает Day.Az, в связи с этим Кабинет Министров внес соответствующие изменения в "Порядок выплаты стипендии Президента Азербайджанской Республики лицам, ухаживающим за инвалидами I степени или детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет".

Согласно действующему положению, в настоящее время лицо, ухаживающее за инвалидами I степени или детьми с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, должно внести в "Подсистему социальных выплат" "Централизованной электронной информационной системы" Министерства труда и социальной защиты населения информацию, необходимую для назначения пенсии, в электронном виде или на бумажном носителе в соответствующее местное учреждение Государственного фонда социальной защиты по месту жительства в соответствии с приложением № 1 к "Правилам оформления, рассмотрения и хранения документов и сведений, представленных для назначения социальных пособий, стипендий и компенсаций". Таким образом, согласно изменениям, увеличиваются возможности направления обращений в этой области.