В Азербайджане пройдет очередной Фестиваль профессий
Государственное агентство занятости при Министерстве труда и социальной защите населения Азербайджана во второй раз проведет в стране Фестиваль профессий.
Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, главная цель фестиваля, который состоится под девизом "Спроси о профессии у профессионала!", - повысить информированность людей о важности правильного выбора профессии, помочь участникам получить наглядное представление о разных профессиях.
На фестивале, который охватит десять регионов Азербайджана, будут проведены просветительские мероприятия, посвященные 14 профессиям. Участники фестиваля получат информацию о возможностях развития в сфере выбранной специальности, формировании будущих рынков труда, навыках, необходимых для овладения той или иной профессией.
Фестиваль стартует 28 октября в Губинском районе и пройдет в следующих городах и районах:
• Губа - 28 октября
• Исмаиллы - 30 октября
• Загатала - 1 ноября
• Шамкир - 3 ноября
• Сальян - 5 ноября
• Ордубад - 9 ноября
• Нахчыван - 11 ноября
• Джалилабад - 14 ноября
• Сабирабад - 16 ноября
• Баку - 18 ноября
В рамках фестиваля профессиональные эксперты проведут презентации и семинары по таким специальностям, как робототехника, составитель программ, дата аналитика, повар, бариста, агроном, парикмахер, мастер по ремонту мобильных телефонов, ремонт электрического оборудования, дизайнер Uİ\UX, графический дизайнер, дизайнер одежды, фотограф и видеограф.
Участие в фестивале бесплатное.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре