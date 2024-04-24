В мае в Шуше появятся электробусы

Шуша станет первым городом в Карабахе, где будут работать электрические автобусы.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов на конференции в Лачине.

Он отметил, что автобусы производятся в Гяндже совместно с партнерами из Беларуси.

"В Шушу уже поступило четыре таких автобуса. Они хорошо зарекомендовали себя в местном горном ландшафте и в следующем месяце будут введены в эксплуатацию", - подчеркнул он.

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