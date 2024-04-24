https://news.day.az/society/1654790.html В мае в Шуше появятся электробусы
В мае в Шуше появятся электробусы
Шуша станет первым городом в Карабахе, где будут работать электрические автобусы.
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе Айдын Керимов на конференции в Лачине.
Он отметил, что автобусы производятся в Гяндже совместно с партнерами из Беларуси.
"В Шушу уже поступило четыре таких автобуса. Они хорошо зарекомендовали себя в местном горном ландшафте и в следующем месяце будут введены в эксплуатацию", - подчеркнул он.
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