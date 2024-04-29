https://news.day.az/society/1656191.html Утверждены уставы структур Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
Утверждены уставы структур Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана
Кабинет министров Азербайджана принял решение об обеспечении деятельности юридических лиц публичного права, подведомственных Государственному агентству водных ресурсов Азербайджана.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов, сообщает Day.Az.
Согласно постановлению, утверждены уставы Службы региональной мелиорации, Объединенной службы водоснабжения крупных городов, Научно-исследовательского института воды и мелиорации, Дирекции строящихся объектов, Проектного института водно-мелиоративного комплекса.
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