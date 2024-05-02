https://news.day.az/society/1656913.html Начался визит иностранных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур
Начался визит иностранных путешественников в Карабах и Восточный Зангезур
Начался визит делегации иностранных путешественников на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.
Как сообщает Day.Az, сегодня в рамках поездки путешественники посетят такие города, как Физули, Шуша и Агдам.
Согласно информации, делегацию из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии - Vagaclub, возглавляет Джорн Аугестад.
Делегация в течение 3 дней посетит Карабах и Восточный Зангезур, двигаясь по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Лачин-Джебраил.
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