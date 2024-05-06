https://news.day.az/society/1658212.html В Баку ожидается сильный ветер и дождь - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В Баку ожидается сильный ветер и дождь - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
До утра 7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с.
Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.
С вечера 6 мая до полудня 8 мая ожидаются переменные дожди, местами на полуострове интенсивные, грозы. Вечером 7 мая осадки прекратятся.
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