В Баку ожидается сильный ветер и дождь

До утра 7 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается усиление северо-западного ветра до 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с.

Об этом сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе.

С вечера 6 мая до полудня 8 мая ожидаются переменные дожди, местами на полуострове интенсивные, грозы. Вечером 7 мая осадки прекратятся.

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