Михаил Мурашко о достижениях студентов Бакинского филиала Сеченовского университета

Студенты филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М.Сеченова в Баку демонстрируют выдающиеся результаты.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко в ходе посещения Учебно-симуляционного центра Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

"В этом году состоялся четвертый выпуск Бакинского филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. Надо отметить, что подготовка ведется на высоком уровне и результаты впечатляющие: более 30% выпускников получили красные дипломы. Это свидетельствует о высоком уровне обучения. Качество образования оценивается профессорами из Москвы", - отметил министр.

Мурашко подчеркнул, что технологии оценки полностью идентичны тем, что используются в Москве.

"При посещении учебных классов создается ощущение, что находишься в университете в Москве, поскольку все организовано на том же высоком уровне, как и в основном вузе.

В профессорско-преподавательском составе филиала много замечательных специалистов. Они привлекают на аккредитацию выпускников других вузов, расширяют возможности среднего медицинского персонала", - добавил министр.

По его словам, даже если специалист в своей практике столкнется с какой-либо редкой ситуацией, он сможет оказать необходимую помощь, так как уже отработал эти навыки на манекенах и учебном оборудовании, которое позволяет реалистично воспроизводить подобные условия.

Отметим, что Бакинский филиал Федерального Государственного Автономного образовательного учреждения высшего образования Первый Московский Государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) был основан в 2015 году. Обучение ведут ведущие профессора и преподаватели Сеченовского университета по двум направлениям: "Лечебное дело" (125 мест, продолжительность обучения - 6 лет) и магистерская программа "Промышленная фармация" (10 мест, продолжительность обучения - 2 года). По окончании выпускники получают диплом Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова, который автоматически нострифицируется в Азербайджане.

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