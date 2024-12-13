Задержание наркокурьеров в Баку: кадры операции

В Хатаинском районе полиция провела серию операций против наркокурьеров.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство внутренних дел (МВД).

Согласно информации, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Хатаинского районного управления полиции задержали нескольких подозреваемых: Илькина Дадашова, Натига Юсифова, Руслана Исмаилова, Вугара Алиева, Гарягды Рушанова и Эльшена Мурадова.

В ходе операций было изъято в общей сложности 23 килограмма героина, марихуаны, обогащённой психотропными веществами, и метамфетамина.

"Задержанные планировали размещать наркотики по разным адресам и организовать их продажу на территории столицы для получения материальной выгоды", - отмечается в сообщении.

В результате других операций, проведённых в Баку, были задержаны ещё семь человек, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела.

МВД подчёркивает, что меры по борьбе с незаконным оборотом наркотиков продолжаются без перерыва.