https://news.day.az/society/1715823.html Мошенничество на 82 000 манатов в Баку, есть задержанные В Баку совершено мошенничество на сумму более 80 тысяч манатов. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).
Мошенничество на 82 000 манатов в Баку, есть задержанные
В Баку совершено мошенничество на сумму более 80 тысяч манатов.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).
Сотрудники полиции задержали жителей Баку 48-летнего В.Сафарова и 63-летнего И.Мусаева, подозреваемых в мошенническом присвоении денежных средств трех человек в размере 78 770 манатов и одного человека - 3 000 манатов.
По обоим фактам ведется расследование.
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