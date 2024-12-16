Мошенничество на 82 000 манатов в Баку,

В Баку совершено мошенничество на сумму более 80 тысяч манатов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

Сотрудники полиции задержали жителей Баку 48-летнего В.Сафарова и 63-летнего И.Мусаева, подозреваемых в мошенническом присвоении денежных средств трех человек в размере 78 770 манатов и одного человека - 3 000 манатов.

По обоим фактам ведется расследование.