Бельгийский полузащитник Эден Азар перешел из "Челси" в "Реал", сообщает Day.Az со ссылкой на "Sports.ru".

Мадридский клуб подтвердил трансфер 28-летнего хавбека и заключил с ним контракт до 2024 года.

Ранее сообщалось, что "Челси" согласился продать Азара в "Реал" за 130 млн фунтов, включая бонусы.

Презентация игрока состоится в четверг, 13 июня, на стадионе "Сантьяго Бернабеу" после прохождения медицинского теста.

В составе "Челси" Азар провел семь сезонов, сыграл 352 матча во всех турнирах и забил 110 голов. Дважды он становился чемпионом Англии, выигрывал Кубок страны и Кубок английский лиги. Также он два раза помог "синим" победить в Лиге Европы.

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