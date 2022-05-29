Полиция Франции избивает фанатов «Ливерпуля» дубинками

В Париже произошли стычки французской полиции с болельщиками "Ливерпуля".

Журналист издания Brut Реми Бюизин в своих социальных сетях опубликовал видеозапись, на которой запечатлено, как сотрудники правоохранительных органов бьют дубинками фанатов английского клуба во время проведения финала Лиги чемпионов.

Полицейские еще до начала матча начали применять против фанатов слезоточивый газ. Во время игры стычки продолжались за пределами стадиона.

Ранее сообщалось, что французская полиция заблокировала стадион "Стад де Франс", где в финальном матче Лиги чемпионов сразились мадридский "Реал" и "Ливерпуль". По информации СМИ, правоохранительные органы закрыли все входы и выходы из вестибюля.

Болельщики в количестве около 15 тыс. человек пытались без билетов попасть на стадион. Полиция применила против болельщиков английской команды, расположившихся за пределами стадиона, слезоточивый газ. Все они были без билетов. Основная проблема с заходом на стадион болельщиков связана со сбоем QR-кодов на билетах.

"Ливерпуль" проиграл финал Лиги чемпионов мадридскому "Реалу". Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу испанского клуба.