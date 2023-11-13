https://news.day.az/sport/1613952.html Футболист умер во время матча в Албании - ФОТО - ВИДЕО
Футболист умер во время матча в Албании - ФОТО - ВИДЕО
Футболист Рафаэль Двамена потерял сознание прямо во время матча чемпионата Албании. Инцидент произошел на 24-й минуте игры между командами "Эгнатия" и "Партизани". Двамена (28 лет), который ранее выступал за сборную Ганы, он скончался в больнице, у него был сердечный приступ, передает Day.Az.
С 2023 года Двамена выступал за "Эгнатию". До этого он играл в европейских командах, в том числе выступал за "Цюрих", испанские "Леванте" и "Сарагосу".
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