Футболист умер во время матча в Албании

Футболист Рафаэль Двамена потерял сознание прямо во время матча чемпионата Албании. Инцидент произошел на 24-й минуте игры между командами "Эгнатия" и "Партизани". Двамена (28 лет), который ранее выступал за сборную Ганы, он скончался в больнице, у него был сердечный приступ, передает Day.Az.

С 2023 года Двамена выступал за "Эгнатию". До этого он играл в европейских командах, в том числе выступал за "Цюрих", испанские "Леванте" и "Сарагосу".