Яркий репортаж о Баку на крупнейшем индийском телеканале - ВИДЕО

Один из крупнейший индийских телеканалов и новостных ресурсов ABP News подготовил красочный репортаж о столице Азербайджана - Баку.

Как передает Day.Az, cотрудники ABP Live побывали в Баку и рассказали своей многомиллионной аудитории о великолепии нашей столицы.

Ведущий рассказал, что Баку славится своим средневековым внутренним городом-крепостью, Ичеришехер, древними архитектурными памятниками, такими как Дворец Ширваншахов и Девичья башня.

"Баку - это город, где современные сооружения смотрятся идеально и гармонично сочетаются с древними сооружениями", - отмечает с первых секунд репортажа ведущий Нитин Сукхия, прогуливающийся по знаменитым местам Баку.

Позавтракав в одном из местных кафе близ Девичьей башни, Нитин подробно рассказал о любви азербайджанского народа к чаю и об уникальности местной кухни, а затем отправился в Гобустанский национальный парк.

Здесь больше всего Нитина удивили камни Гавалдаш - оригинальный камень-бубен, представляющий собой установленную плашмя огромную плиту. Ведущий рассказал, что из этого постукиванием можно извлечь ритмически чёткие мотивы. Звук гавалдаша схож со звонким звуком гавала. В Гобустане имеются 2 гавалдаша: у северного подножья горы Чингирдаг и на горе Беюкдаш. Он состоит из ракушечного известняка и представляет собой плоский кусок известняка. Гавалдаш издает различные звуки в разных местах в зависимости от плотности раковин в составе известняка. Причиной этого различия звуков является пустота и пористость раковин. Ведущий сказал, что камням почти 40 тысяч лет, а говоря о звуках, которые они издают, сравнил азербайджанскую музыку и фольклор с индийскими.

В репортаже не забыли показать и грязевые вулканы, которыми знаменит Азербайджан. Ведущий пояснил, что здесь находятся 700 грязевых вулканов и более 300 из них активны.

"Грязевые вулканы по происхождению связаны с нефтегазовыми месторождениями. На участках грязевых вулканов обнаружены богатые месторождения газоконденсата и нефти. Самые известные и посещаемые грязевые вулканы находятся рядом с городом Гобустан", - сказал он, добавив, что ученые NASA считают, что здешняя земля очень похожа на грунт с Марса.

Затем Нитин и его команда посетили мечеть Биби-эйбат, Ичеришехер, а вечером прогулялись по знаменитой улице Низами, более известной, как "Торговая", пообедали в одном из местных ресторанов, рассказывая при этом о великолепии азербайджанской кухни, многовековой культуре Азербайджана, его жителях и традициях. Завершился красочный репортаж видом с Нагорного парка на ночной Баку, у горящих Flame Towers.

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