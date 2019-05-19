История происхождения желто-зеленого стекла в египетской пустыне изучалась на протяжении почти 100 лет. Как пишет издание Geology, в настоящий момент научный мир подошел к разгадке этого феномена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ученые давно определили, что стекло яркого канареечного цвета, которое активно использовалось при производстве украшений и амулетов еще во времена фараона Тутанхамона, сформировалось 29 млн лет назад, но до последнего времени вопрос о причинах его происхождения оставался открытым. В качестве наиболее достоверных рассматривались две теории - падение метеорита либо взрыв в атмосфере некоего околоземного объекта, в результате чего произошел огромный выброс энергии и газов, что называется атмосферным воздушным взрывом. Более того, ученые смогли в некоторой степени прояснить ситуацию после падения "челябинского метеорита" в феврале 2013 года, которое сопровождалось его разрушением с распространением серии ударных волн над территорией Челябинской области и части соседних регионов России, а также Казахстана. Это привело к незначительным разрушениям и повреждениям, а также ранениям среди населения, но не способствовало плавлению поверхностных материалов.

Чтобы определить, какая из гипотез наиболее вероятна, исследователи изучили содержащиеся в стекле песчинки минерала циркон и обнаружили там рейдит - редкий минерал, который образуется в результате воздействия высокого давления, как правило, после столкновения метеорита с Землей на большой скорости. К данному моменту было найдено всего несколько его образцов. На основе этих исследований ученые пришли к выводу, что теория с метеоритом является самой правдоподобной.

"Оба воздействия - как падение метеорита, так и атмосферный воздушный взрыв могут спровоцировать плавление, однако только метеоритные удары создают ударные волны, которые образуют минералы высокого давления, поэтому обнаружение рейдита подтверждает, что стекло появилось в результате падения метеорита", - сказал руководитель проекта Аарон Кавоси.