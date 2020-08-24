Точный гороскоп на понедельник: День идеален для уединенного умственного труда

Сегодняшний гороскоп идеален для уединенного умственного труда, а вот к активному общению с окружающими он совсем не склоняет. В отношениях с близкими и друзьями возможны недомолвки, недоразумения и обиды, поэтому худшее, что можно сделать сегодня - это браться за дела, требующие совместных решений. Зато в тех сферах, которые зависят только от вас, вы сможете свернуть горы! Занятия учебой, наукой, расчетами, планированием, домашними делами, финансами сегодня дадут наилучшие результаты.

Овен

Сегодня Овен не будет отличаться повышенным терпением: он готов, как спичка, вспыхнуть по любому поводу! Окружающие, да и вся обстановка вокруг способны его раздражать. Звезды гороскопа предупреждают: скопившееся напряжение может заставить сегодня Овна действовать необдуманно и резко. Ему следует расслабиться, а в критические моменты считать до десяти, чтобы не сказать или не сделать то, о чем впоследствии Овен пожалеет.

Телец

Сегодня ситуация в делах у Тельца может резко измениться. Какой-то проект, в котором он был совершенно уверен, сегодня может обернуться неожиданной стороной. Возможно, Тельцу придется бороться за результат, который, как ему казалось, уже лежит у него в кармане. Звезды гороскопа советуют Тельцу отнестись к этому философски. Пускай не все идет так гладко, как хотелось бы, но окончательные точки над "i" еще не расставлены, а значит, все в его руках.

Близнецы

Сегодня Близнецов будут раздражать практически все, кому не посчастливилось оказаться на их пути! Близнецам даже может казаться, что окружающие намеренно выводят их из себя. Впрочем, звезды гороскопа говорят, что причину раздражительности Близнецам стоит поискать внутри, а не снаружи. Найдя пару минут для расслабляющей медитации и дыхательной гимнастики, Близнецы обнаружат, что мир изменился к лучшему как по волшебству!

Рак

Сегодня от Рака может потребоваться оказать кому-то покровительство или помощь. Возможно, речь идет о профессиональной консультации или дружеском совете, а может быть, Раку придется поделиться с кем-то своими знаниями, информацией, опытом или связями. Звезды гороскопа советуют Раку сегодня не жалеть времени, потраченного на оказание помощи другим. Добрые дела стоят того: они способны поднять Рака не только в его собственных глазах, но и в глазах окружающих.

Лев

Сегодня в течение дня Льву придется столкнуться с таким досадным явлением, как непонимание окружающих. Казалось бы, дело привычное, однако оно рискует выбить Льва из колеи и отразиться на его настрое. Ощущение, что его не слышат, а если и слышат, то неправильно понимают, может преследовать Льва весь день. Чтобы избавиться от этого чувства, Льву сегодня следует направить энергию на занятие своими личными делами, не посвящая в них окружающих. И по возможности свести общение к минимуму!

Дева

Сегодня Дева может получить интересную для нее информацию буквально из воздуха: из слухов, наблюдений, случайного разговора. В обычный день эта информация не вызвала бы ее интерес, однако сегодня Дева сумеет максимально воспользоваться ей. День наделяет ее повышенными аналитическими способностями, позволяющими Деве по крупицам делать правильные выводы. Как настоящий Шерлок Холмс, она сумеет докопаться до сути - на благо всем и, конечно, себе.

Весы

Сегодня - отличный день для Весов, чья работа связана с деньгами: бухгалтеров, финансистов, бизнесменов. Впрочем, и остальные Весы в течение дня, скорее всего, столкнутся с необходимостью позаботиться о финансовой стороне своих дел. Возможно, Весам понадобится заняться подсчетами трат или оценить прибыльность той или иной своей идеи. Сегодня любая деятельность, направленная на приведение в порядок денежных дел, будет даваться им особенно легко.

Скорпион

Сегодня день идеален для осуществления любых самостоятельных планов Скорпиона. Собственный бизнес, творчество, учеба, домашние дела или любой другой личный участок работ - везде, где Скорпион сам отвечает за результат, его ожидает успех. А вот в любых делах, где ему приходится полагаться на окружающих или тем более испытывать на себе их давление, Скорпиону следует приготовиться к неожиданностям. Увы, но в этих вопросах сегодня далеко не все пойдет гладко.

Стрелец

Сегодня Стрелец, чья работа связана с творчеством или с генерацией креативных идей, может испытать недостаток вдохновения. Не отчаивайтесь, это временное затишье - скорее всего, уже в ближайшие дни ситуация изменится. Сегодня же ждать капризную музу Стрельцу настолько же бесполезно, как и дожидаться у моря погоды. Вместо этого ему гораздо эффективнее, засучив рукава, заняться текущими делами, не требующими для своей реализации никаких творческих искр.

Козерог

Сегодня в течение дня Козерогу стоит больше прислушиваться к словам других, чем говорить самому. Именно из чужих мыслей и идей он почерпнет нужную ему информацию. Кроме того, готовность Козерога слушать сегодня может неожиданно снискать ему расположение окружающих. Другими словами, Козерогу стоит держать уши открытыми, а рот на замке, и тогда молчание для него действительно может обернуться золотом.

Водолей

Сегодня звезды гороскопа советуют Водолею сконцентрироваться на тех делах, где он все решает сам. Чужие советы, "мозговой штурм" и тем более навязчивое руководство будут выбивать его из колеи, плачевно сказываясь на результате. Зато если окружающие дадут ему возможность спокойно посидеть, решая поставленную перед ним задачу, Водолей способен творить чудеса! Вот почему сегодня ему стоит всячески избегать бушующих вокруг него бурь, отгородившись от всех невидимой перегородкой.

Рыбы

Сегодня Рыбам надо держать себя в руках, чтобы не испортить отношения с окружающими! Своими едкими замечаниями и колкостями они способны провоцировать людей на ответные шаги. Виной же всему раздражительность, которую Рыбам будет трудно держать под контролем, а также их критический взгляд на мир. Однако обуздать себя, проявив дипломатичность, им сегодня все-таки придется - если, конечно, Рыбам небезразлично отношение к ним близких и друзей.