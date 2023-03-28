Канадка установила мировой рекорд

Жительница Канады установила мировой рекорд по количеству сданной крови, пишет UPI. По словам 80-летней женщины, донорство стало делом всей ее жизни, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Жозефина Михалюк начала сдавать кровь в 1965 году, когда ей было 22 года. Пенсионерка вспоминает, что она не очень хотела становиться донором, но ее уговорила сестра, которая уже имела подобный опыт.

"Я решила присоединиться к ней, и это было началом пути", - вспоминает Жозефина.

За все время канадка сдала около 93 литров своей крови. Женщина рада, что таким образом помогает другим людям, кроме того, ее группа крови является самой востребованной, что только подталкивает Жозефину не останавливаться на достигнутом.

"Я обязана поделиться с людьми, которые в этом нуждаются", - уверенна Михалюк.