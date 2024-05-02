Ученые обнаружили «космический сбой» в гравитации Вселенной

Группа канадских ученых из Университета Ватерлоо и Университета Британской Колумбии обнаружила потенциальный "сбой" в гравитации Вселенной. Оказалось, что на огромном удалении гравитационное воздействие начинает слабеть. Исследование опубликовано в научном издании Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Последние 100 лет физики полагались на общую теорию относительности (ОТО) Альберта Эйнштейна, чтобы объяснить, как действует гравитация в космосе. ОТО предполагает, что гравитация влияет не только на три физических измерения, но и на четвертое, под которым понимают время.

"Когда мы пытаемся понять гравитацию в космическом масштабе, в масштабе скоплений галактик и за его пределами, мы сталкиваемся с очевидными несоответствиями с предсказаниями общей теории относительности. Мы называем это несоответствие "космическим сбоем": гравитация становится примерно на 1% слабее на расстояниях в миллиарды световых лет", - объяснил ведущий автор проекта Робин Вэнь.

По словам ученых, причина может быть связана с расширением самой Вселенной, причем чем дальше находятся галактики, тем быстрее они движутся, приближаясь к скорости света.

Команда работает над созданием новой математической модели, чтобы устранить несогласованность космологических измерений.

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