МВФ: Армения - самая бедная страна на Южном Кавказе - ОТЧЕТ

Армения вновь оказалась самой бедной страной на Южном Кавказе. Это следует из отчета Международного валютного фонда (МВФ), подготовленного на основе экономических данных стран мира, в котором ключевым пунктом выделили валовый внутренний продукт (ВВП) на душу населения на основе паритета покупательной способности (ППС), сообщают в среду армянские СМИ. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Согласно отчету, ВВП на душу населения на основе ППС по итогам 2018 года в Армении составит десять тысяч долларов против 9,4 тысячи долларов за 2017 год.

Армения по данному показателю расположилась на 113 месте среди 192 стран мира. Кроме того, данный показатель является самым низким среди стран Южного Кавказа.



По отчету, ВВП на душу населения на основе ППС по итогам 2018 года в Азербайджане прогнозируется на уровне 18,04 тысячи долларов, в Грузии - 11,48 тысячи долларов.

Согласно данным отчета, Азербайджан является самой богатой страной на Южном Кавказе.