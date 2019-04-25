В китайском городе Юйлинь провинции Шэньси взорвался полный топлива грузовой автомобиль. Инцидент произошел около 16:00 по местному времени на одной из стоянок населенного пункта.

Сразу несколько человек сняли происшествие на видео, после чего кадры взрыва были опубликованы в Сети. На записи видно, как сначала место взрыва окутывает гигантское пламя, потом в небо взмывает огромный огненный "гриб", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

В настоящий момент не известно, что стало причиной ЧП. О пострадавших в результате инцидента также ничего не сообщается.

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