Огненный «гриб»: мощный взрыв грузовика с топливом попал на камеры - ВИДЕО
25 апреля 2019 17:32 216
В китайском городе Юйлинь провинции Шэньси взорвался полный топлива грузовой автомобиль. Инцидент произошел около 16:00 по местному времени на одной из стоянок населенного пункта.
Сразу несколько человек сняли происшествие на видео, после чего кадры взрыва были опубликованы в Сети. На записи видно, как сначала место взрыва окутывает гигантское пламя, потом в небо взмывает огромный огненный "гриб", передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.
В настоящий момент не известно, что стало причиной ЧП. О пострадавших в результате инцидента также ничего не сообщается.
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