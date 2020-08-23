В этой стране запретили целоваться на свадьбах

Власти Кипра запретили целоваться, обниматься и танцевать на свадьбах и крестинах, чтобы препятствовать распространению коронавируса. Об этом сообщается на сайте минздрава страны, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Теперь целоваться можно только молодоженам, а гостям придется отказаться от приветствий и поздравлений. Также нельзя пожимать друг другу руки.

"Во время поздравлений и приема число присутствующих не должно превышать 250 человек в час. Например, если общее число приглашенных составляет одну тысячу, то минимальное время, затраченное на поздравления и прием, должно составлять четыре часа", - пишет министерство.

На званый обед могут приходить не больше 350 человек. При этом столы нужно расставлять так, чтобы гости соблюдали социальную дистанцию.

Ограничения будут действовать до 15 января 2021 года. На Кипре коронавирусом заразились 1395, умер 21 человек.