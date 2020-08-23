Венесуэла всегда готова начать диалог с США

Власти Венесуэлы всегда готовы начать диалог с американской администрацией. Такое мнение в воскресенье выразил президент республики Николас Мадуро во время интервью с журналистом Эрнесто Вильегасом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Давайте подождем и посмотрим, что решит американский народ. Независимо от того, кто победит в Соединенных Штатах, <...> мы будем готовы к диалогу с кем бы то ни было, кто бы ни был хозяином Белого дома", - заявил Мадуро, интервью с которым транслировалось по государственному телевидению.

Венесуэльский лидер добавил, что следует провести пересмотр отношений между Каракасом и Вашингтоном.