Безос предложил покрыть расходы NASA

Основатель компаний Blue Origin и Amazon Джефф Безос предложил профинансировать часть бюджетного дефицита Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в обмен на контракт на разработку посадочного модуля для лунной программы Artemis ("Артемида").

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в обращении, адресованном директору NASA Биллу Нельсону и опубликованном в понедельник на сайте Blue Origin.

"Blue Origin покроет бюджетный дефицит программы разработки пилотируемого посадочного модуля (HLS, Human Landing Systems), отказавшись от платежей в этом году и в двух последующих на сумму до $2 млрд", - написано в обращении. - Это не отсрочка, а полный отказ от этих требований".

Безос просит NASA позволить его компании за свой счет участвовать в разработке и запуске элемента лунного посадочного модуля. Такие расходы он оценивает более чем в $1 млрд. Взамен миллиардер хочет получить контракт с фиксированной ценой за услуги Blue Origin и предлагает покрыть перерасходы при его выполнении.

О конкуренции в отрасли

Безос раскритиковал NASA за отказ от стратегии сохранения конкуренции в отрасли. "В апреле (до вашего назначения) только одному участнику торгов, SpaceX, было предложено пересмотреть цены и график финансирования, что предопределило выбор. Blue Origin такую возможность не предоставили. Это было ошибкой, это было необычно, это был упущенный шанс", - пишет предприниматель, обращаясь к Нельсону и перечисляя преимущества разработок его компании.

Без конкуренции, по мнению миллиардера, NASA скоро столкнется с такими проблемами, как срыв сроков работ, изменение конструкций космических аппаратов и рост издержек. Без конкурентной среды планы высадки американцев на Луне "обойдутся дороже, вопреки национальным интересам" США, предупредил Безос.

16 апреля NASA объявило о заключении контракта на сумму $2,9 млрд на конструирование посадочного модуля с компанией SpaceX, которая принадлежит Илону Маску, отклонив заявки Blue Origin и Dynetics. Свое решение космическое ведомство США объяснило ограниченными средствами и тем, что предложение Маска было самым выгодным. Blue Origin и Dynetics подали жалобу в контрольный орган Конгресса, исполнение контракта приостановлено до окончания разбирательства.

Программа Artemis

Весной 2019 года NASA анонсировало проект программы Artemis, которая будет состоять из трех этапов. Первый из них (Artemis 1) предусматривает беспилотный полет установленного на ракету Space Launch System (SLS) корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. Второй этап (Artemis 2) - облет естественного спутника Земли с экипажем на борту. На третьем этапе миссии (Artemis 3) NASA рассчитывает осуществить высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а затем отправить их к Марсу ориентировочно в середине 2030-х.