Коронавирус в Израиле: Более 78 тысяч зараженных, за сутки умерли 34 больных COVID-19

Утром в пятницу, 27 августа, министерство здравоохранения Израиля опубликовало новые данные по эпидемии коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на newsru.co.il.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 1031810 зараженных (+7710 за сутки, указана разница между показателями утренних отчетов за 27 и 26 августа; в отчете минздрава указано, что со вчерашнего дня выявлено 8078 зараженных).

При этом в настоящий момент заражены 78342 человек (-907 за сутки).

6943 заболевших COVID-19 умерли (+34 за сутки).

946525 человек выздоровели (+8583 за сутки).

За последние сутки проведены 147184 тестов. В 6,71% случаев выявлялся коронавирус.

1086 (-34) заболевших в больницах, 175 выздоравливают в специальных отелях, остальные в домашних условиях.

Состояние 689 (+9) пациентов оценивается врачами как тяжелое, 191 из них в критическом состоянии, 149 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Индекс заражаемости (индекс репродукции вируса, показывающий, скольким людям в среднем один зараженный его передает) в настоящее время - 1,11.

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 40% зараженных коронавирусом в стране - в возрастной категории 0-19 лет. И только 10% - старше 60 лет. При этом 75% тяжелобольных старше 60 лет. Среди тяжелобольных в категории 60+ невакцинированных в 14 раз больше, чем тех, кто вакцинирован полностью.