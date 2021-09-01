В Японии обнаружили очередной флакон вакцины Moderna с инородным веществом

Представители префектуры Канагава в Японии заявили, что обнаружили еще один флакон вакцины Moderna, в котором может содержаться посторонние вещества. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации отмечается, что несколько инородных частиц в флаконе с вакциной от коронавирусной инфекции обнаружил фармацевт.

В префектуре Канагава отметили, что местный дистрибьютор препарата, компания Takeda Pharmaceutical, забрала подозрительный флакон на исследование содержимого. При этом, ранее около 3790 уже получили прививки Moderna из этой партии.

Отмечается, что в Японии было приостановлено использование 1,63 млн. доз вакцины после того, как власти были уведомлены о заражении некоторых поставок.

Ранее два человека умерли в Японии спустя несколько дней после получения доз вакцины Moderna против коронавирусной инфекции.

Ведомство и фармацевтическая компания Takeda заявили, что причинно-следственная связь между вакциной и смертями еще не установлена.

Отмечается, что компания и Минздрав Японии совместно проведут расследование по данным фактам летальных исходов.