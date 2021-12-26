Отказавшийся от вакцинации имам мечети в Турции умер от коронавируса

Имам мечети, расположенной в районе Ортакей турецкого города Аксарай, Исмайыл Йылдырым скончался от коронавируса.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, сообщается, что 52-летний имам не был сторонником вакцинации, и в этот период пандемии напрочь отказался прививаться. Последние 15 дней своей жизни он провел в отделении реанимации.

У него осталось четверо детей.