https://news.day.az/world/1420145.html Отказавшийся от вакцинации имам мечети в Турции умер от коронавируса
Отказавшийся от вакцинации имам мечети в Турции умер от коронавируса
Имам мечети, расположенной в районе Ортакей турецкого города Аксарай, Исмайыл Йылдырым скончался от коронавируса.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, сообщается, что 52-летний имам не был сторонником вакцинации, и в этот период пандемии напрочь отказался прививаться. Последние 15 дней своей жизни он провел в отделении реанимации.
У него осталось четверо детей.
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