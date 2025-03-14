Диалог является ключом к поиску общих решений

Диалог играет ключевую роль в достижении общих решений и способствует поиску возможностей в сложных ситуациях.

Как передает Day.Az, об этом сказала Председатель Президиума Боснии и Герцеговины Желька Цвиянович в рамках XII Глобального Бакинского форума.

Она отметила, что обсуждение важных тем, таких как преобразование вызовов в возможности и восстановление мира, требует открытого диалога.

"Дейтонское соглашение не только положило конец войне в Боснии и Герцеговине, но и создало политическую и конституционную систему, позволившую народам страны жить в мире. Это стало его главным достижением", - подчеркнула Цвиянович.

По ее словам, за последние 30 лет в стране не наблюдалось конфликтов на этнической почве, однако процесс интерпретации и трансформации Дейтонского соглашения привел к изменениям, не предусмотренным изначально.

"Я считаю, что строгое следование Дейтонскому соглашению могло бы сделать Боснию и Герцеговину более стабильной и счастливой страной. Однако международное вмешательство, напротив, способствовало сохранению открытых ран", - добавила она.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.