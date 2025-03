Министр здравоохранения Азербайджана выступил на панельной сессии в рамках XII Глобального Бакинского форума

В Баку проходит XII Глобальный Бакинский форум на тему "Переосмысление мирового порядка: превращение вызовов в возможности" (Rethinkıng World Order: Turning Challenges Into Opportunities).

Как сообщает Day.Az, в рамках XII Глобального Бакинского форума под модераторством президента Европейской коалиции городов против расизма (ECCAR) Бенедетто Заккироли прошла панельная сессия "Глобальное здравоохранение в период кризиса: новые горизонты готовности и равенства" (Global Health in Crisis: New Frontiers in Preparedness and Equity).

Выступивший на панельной сессии министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев отметил, что в последние годы глобальное здравоохранение пережило как прогресс, так и неудачи, вызванные такими факторами, как пандемии и изменения окружающей среды.

Глобальные кризисы в области здравоохранения, такие как пандемии и вспышки заболеваний, разрушительны, но они также создают возможности для позитивных изменений. Эти кризисы способствуют срочным инновациям в разработке вакцин, методов лечения и усовершенствованию медицинских технологий. Они также выявляют слабые места в инфраструктуре здравоохранения, что побуждает страны проводить реформы, внедрять более устойчивую политику и увеличивать инвестиции для оптимизации в принятии эффективных решений, отметил министр.

Было подчеркнуто, что под руководством Президента Ильхама Алиева внедрение социально ориентированной политики, переход к цифровому государственному управлению и экономическая диверсификация укрепили суверенитет Азербайджанской Республики и усилили ее позиции как ведущей страны региона.

Как подчеркнул глава государства, единогласное решение о проведении COP29 в Баку в ноябре прошлого года является показателем большого уважения и доверия международного сообщества к нашей стране. Снижение воздействия загрязнения окружающей среды на здоровье человека и пропаганда здорового образа жизни являются ключевыми приоритетами правительства Азербайджана. Ключевые действия включают в себя создание климатически устойчивых и низкоуглеродных систем здравоохранения, развитие "зеленых" больниц и подготовку устойчивых к изменению климата кадров здравоохранения, сказал министр.

Теймур Мусаев отметил, что развитие сферы здравоохранения будет определяться технологическим прогрессом, анализом данных.

"В то время как мир сталкивается с нехваткой медицинских специалистов, к нам присоединяется новый помощник - искусственный интеллект (ИИ). Один из наиболее значительных вкладов ИИ - это расширение доступа к медицинским услугам, особенно путем укрепления систем первичной медицинской помощи. Для полной интеграции этих технологий необходимо разработать законодательную базу для эффективного использования практических возможностей искусственного интеллекта", - сказал министр.

Он подчеркнул, что с целью предотвращения киберугроз и неправомерного использования конфиденциальных медицинских данных будущая политика здравоохранения должна уделять первостепенное внимание их безопасности, правам пациентов и регулированию использования искусственного интеллекта.

"Хотя цифровые инструменты обладают огромными преимуществами, они должны дополнять, а не заменять человеческий фактор. Эти технологии должны быть вспомогательными средствами, позволяя медицинским работникам уделять больше времени непосредственному уходу за пациентами", - сказал Т.Мусаев.

На панельной сессии также выступили заместитель Генерального секретаря ООН, исполнительный директор UNAIDS Винни Бьянима, Президент Государства Израиль в 2007 году Далия Ицик, премьер-министр Республики Молдова в 2015 году Кирилл Габурич, сопредседатель Международного центра Низами Гянджеви, вице-президент Всемирного банка (1992-2000) Исмаил Серагельдин, председатель Глобального форума партнерства Амир Доссал и другие официальные лица.

Затем были проведены широкие дискуссии вокруг темы, даны ответы на вопросы участников панельной сессии.

Отметим, что XII Глобальный Бакинский форум проходит с 13 по 15 марта этого года под девизом "Переосмысление мирового порядка: преобразование вызовов в возможности".

Форум организован Международным центром Низами Гянджеви.

В рамках мероприятия будут обсуждаться ключевые глобальные вопросы, такие как геополитические изменения, мультисторонний подход, глобальный кризис здравоохранения, восстановление и региональная стабильность мира, COP29 и другие.

Форум соберет более 300 мировых лидеров из более чем 60 стран, включая более 25 бывших президентов, более 15 бывших премьер-министров, около 10 руководителей ООН и международных агентств, а также более 25 бывших министров и заместителей министров.