Джейхун Байрамов на переговорах с Шарлем Мишелем

В рамках XII Глобального Бакинского форума министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов встретился с бывшим президентом Совета Европы Шарлем Мишелем.

Об этом сообщило Day.Az министерство иностранных дел Азербайджана.

Было отмечено, что стороны обсудили ряд вопросов, касающихся региональной и международной безопасности. Они также обратили внимание на постконфликтную региональную динамику, в частности, отметили последнюю ситуацию, связанную с мирным соглашением, а также вызовы, стоящие в настоящее время перед процессом.

На встрече была выражена благодарность Шарлю Мишелю за усилия, которые он приложил на своем предыдущем посту в качестве председателя Совета Европы.

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