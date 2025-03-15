В Азербайджане будут созданы большая база данных и ИИ

Создание большой базы данных на азербайджанском языке, проект формирования искусственного интеллекта на ее основе - одна из основных инициатив.

Как сообщает Day.Az, об этом сказал журналистам в рамках XII Глобального Бакинского форума исполнительный директор Центра анализа и координации Четвертой промышленной революции Фариз Джафаров.

Он отметил, что представляемая им структура рассматривает более 52 проектов, связанных с технологическими решениями.