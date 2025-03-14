Великобритания призывает к скорейшему подписанию мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией

Завершение переговоров по тексту мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном является историческим моментом, который положит конец десятилетиям конфликта.

Как сообщает Day.Az, об этом на своей странице в соцсети X написал Министр по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Великобритании Стивен Даути.

"Стремление к прочному миру очевидно. Призываю обе стороны как можно скорее подписать соглашение для его обеспечения",- написал он.

Напомним, что накануне в МИД Азербайджана заявили о завершении переговоров по тексту проекта Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Вместе с тем мы еще раз подтверждаем долгосрочную и принципиальную позицию Азербайджана о том, что основным условием подписания согласованного текста является внесение изменений в конституцию Армении с целью устранения претензий на суверенитет и территориальную целостность Азербайджана. При этом подчеркиваем необходимость официального упразднения устаревшей и нефункциональной Минской группы ОБСЕ и соответствующих структур. Мы готовы продолжить двусторонний диалог между двумя странами по этим и другим вопросам, связанным с процессом нормализации", - говорилось в сообщении МИД.