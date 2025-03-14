В Баку автобус протаранил две легковушки

В Баку автобус протаранил два легковых автомобиля.

Как сообщает Day.Az, информация об этом поступила на горячую линию Ölkə.Az.

Сообщается, что инцидент произошел перед станцией метро "Ази Асланов".

На видео видно, что два автомобиля получили серьезные повреждения.

В ответ на запрос Ölkə.Az в компании "BakuBus" сообщили, что сегодня примерно в 10:20 на улице Мехди Гусейна, 298, произошла дорожная авария с участием автобуса маршрута №11 с государственным регистрационным номером 90JY786.

"По предварительной информации, предоставленной водителем автобуса Рамином Тахмазовым, во время движения из-за невнимательности он задел припаркованные на обочине автомобили с государственными номерами 10KR201 и 77HS309, причинив им повреждения.

О происшествии сообщено в соответствующие структуры, начато расследование.

Мы приносим извинения всем нашим пассажирам и заверяем, что будут приняты все необходимые меры, чтобы подобные случаи не повторялись", - говорится в заявлении.