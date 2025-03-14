Глобальный Бакинский форум обсуждает прорыв к COP29 и ускорение трансформации
В рамках XII Глобального Бакинского форума проходит панельная дискуссия на тему "COP29: Прорыв к Белену - Ускорение трансформации", передает Day.Az со ссылкой на Trend..
В обсуждении принимают бывший вице-президент ExxonMobil и руководитель Глобальной кампании против торговли людьми Джин Бадершнайдер, бывший премьер-министр Великобритании и Северной Ирландии Борис Джонсон (видеообращение), мэр Куала-Лумпура Маймуна Мохд Шариф, президент 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса, президент Всемирной ассоциации экологических и ресурсных экономистов, председатель UN SDSN Global Climate Hub, директор AE4RIA Фиби Кундури, председатель Законодательного собрания Тонга Лорд Факафануа, генеральный секретарь ШОС в 2016-2018 годах, министр иностранных дел Таджикистана в 1992-1994 годах Рашид Алимов, президент Liberal International Хакима Эль Хаите, бывший министр окружающей среды Перу Мануэль Пульгар Видаль.
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