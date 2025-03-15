В Азербайджане отравились еще 2 человека

В селе Ирмашлы Шамкирского района произошло отравление. 

Как сообщает Day.Az, с пищевым отравлением в больницу были доставлены жители села Мамедзаде Арзуман Гидаят оглу (1968 г.р.) и Байрамова Маиса Джабир гызы (1982 г.р.). 

Их состояние стабильное. По предварительным данным, причиной отравления стали маринованные помидоры, которые они употребили по месту жительства.