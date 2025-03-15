https://news.day.az/society/1737330.html В Азербайджане отравились еще 2 человека В селе Ирмашлы Шамкирского района произошло отравление. Как сообщает Day.Az, с пищевым отравлением в больницу были доставлены жители села Мамедзаде Арзуман Гидаят оглу (1968 г.р.) и Байрамова Маиса Джабир гызы (1982 г.р.). Их состояние стабильное.
В Азербайджане отравились еще 2 человека
В селе Ирмашлы Шамкирского района произошло отравление.
Как сообщает Day.Az, с пищевым отравлением в больницу были доставлены жители села Мамедзаде Арзуман Гидаят оглу (1968 г.р.) и Байрамова Маиса Джабир гызы (1982 г.р.).
Их состояние стабильное. По предварительным данным, причиной отравления стали маринованные помидоры, которые они употребили по месту жительства.
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