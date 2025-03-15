Лейла Алиева и Арзу Алиева с матерями шехидов приняли участие в ифтаре

При поддержке Фонда Гейдара Алиева 14 марта был организован очередной ифтар в священный месяц Рамазан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в ифтаре приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Арзу Алиева.

На ифтар были приглашены члены семей шехидов, участники войны, гази из разных регионов и отдаленных сел Азербайджана.

На церемонии были прочитаны аяты из священного Корана и молитвы за упокоение душ наших шехидов.

Выступавшие говорили о храбрости нашей героической Армии под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и освобождении наших земель от армянской оккупации, героизме сынов Родины, ставших шехидами за независимость и территориальную целостность Азербайджана. Также прозвучали пожелания нашему государству и народу добрых дней, процветания, благополучия, упокоения душ нашим шехидам, здоровья нашим гази, сил представителям доблестной Азербайджанской армии, выражена благодарность руководству страны.

Затем на мероприятии, организованном при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Министерства культуры в рамках проекта "Мой сын - герой" Fire Land Group, выступили известные деятели искусства Азербайджана.

Отметим, что в рамках проектов "Мой отец - герой" и "Мой сын - герой" организуется цикл мероприятий, в которых чтят память наших героев, погибших за Родину, и участвуют их семьи. Подобные мероприятия, проходящие с участием семей шехидов уже охватили ряд районов.